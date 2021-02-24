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Hyundai отзовет десятки тысяч электромобилей из-за риска возгорания 

Lenta.ru и ещё 3 16 часов назад
Hyundai отзовет десятки тысяч электромобилей
Фото: Reuters
Автопроизводитель Hyundai Motor Co. планирует отозвать 81,7 тысяч электромобилей по всему миру из-за опасности возгорания аккумулятора, пишет Yonhap News Agency.
Компания хочет заменить систему управления батареями в 75 680 автомобилях модели Kona, 5716 автомобилях Ioniq и 305 электробусах. Батареи были изготовлены дочерним предприятием компании LG. Риск возгорания связан с неполадками системы управления батареями при быстрой зарядке. Отзыв автомобилей обойдется автоконцерну в 899 миллионов долларов.
Hyundai планирует разделить издержки с производителем батарей. На фоне этих событий акции Hyundai упали на 3,9 процента. В октябре прошлого года автопроизводитель уже отзывал десятки тысяч электромобилей Kona из-за ошибок в программном обеспечении.
Ранее из России начали отзывать десятки тысяч потенциально опасных проданных автомобилей марок Toyota и Lexus. В машинах нашли дефект, который может привести к короткому замыканию и пожару.
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Бортжурнал , Hyundai , Lexus , Toyota
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