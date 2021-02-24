Hyundai отзовет десятки тысяч электромобилей

Автопроизводитель Hyundai Motor Co. планирует отозвать 81,7 тысяч электромобилей по всему миру из-за опасности возгорания аккумулятора, пишет Yonhap News Agency.

Компания хочет заменить систему управления батареями в 75 680 автомобилях модели Kona, 5716 автомобилях Ioniq и 305 электробусах. Батареи были изготовлены дочерним предприятием компании LG. Риск возгорания связан с неполадками системы управления батареями при быстрой зарядке. Отзыв автомобилей обойдется автоконцерну в 899 миллионов долларов.

Hyundai планирует разделить издержки с производителем батарей. На фоне этих событий акции Hyundai упали на 3,9 процента. В октябре прошлого года автопроизводитель уже отзывал десятки тысяч электромобилей Kona из-за ошибок в программном обеспечении.