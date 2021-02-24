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В Сети раскритиковали российских дилеров KIA из-за навязчивости 

Car.ru 1 час назад
В Сети раскритиковали российских дилеров KIA
Фото: РИА Новости
Жители России все чаще начинают обращать внимание на китайские автомобильные компании, которые работают на рынке страны. Дело в политике дилеров KIA, которые не стесняются навязывать допоснащение клиентам, из-за чего те немало переплачивают за купленную модель.
Как говорят автолюбители, на портале российского подразделения KIA часто указывается один ценник, но по приезду в центр покупатели узнают, что стоимость автомобиля совсем другая. Потребители пишут в Сети, что так менеджеры пытаются больше заработать на людях, мало заботясь об имидже и даже обычном обслуживании транспортных средств, если те потом сломались.
Во время покупки модификаций KIA дилеры стараются предложить клиенту как можно больше дополнительного оснащения, даже если тот в нем не нуждается. Довольно часто аксессуары имеют довольно завышенный ценник. К примеру, компания продает кроссовер Mohave за 3,1 миллиона рублей, а «допов» на него навешают еще на миллион рублей с небольшим, в результате чего придется заплатить гораздо больше, чем планировалось изначально.
Имеются у автолюбителей из РФ вопросы к техобслуживанию. На одном из форумов собственник KIA Rio рассказал, что спустя пару лет использования сломался генератор, хотя гарантия на него стоит в три года. Автомобиль был доставлен дилерам на эвакуаторе, но посредник заявил, что гарантия на эту деталь отдельная, и человеку пришлось покупать ее за свои деньги.
Благодаря таким действиям недобросовестных продавцов многие обращают внимание на китайские машины, потому как они дешевле продаются, а сервисы компаний из КНР дорожат именем и трудятся честно.
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Бортжурнал , Kia , Kia Rio
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