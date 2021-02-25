Могут ли угнать автомобиль со специализированной стоянки 

На штраф стоянку попасть не сложно. Достаточно сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и попасться на глаза сотрудникам ГИБДД , либо припарковаться не там, в общем-то, способов туда загреметь множество. А вот выбраться оттуда не так-то просто. Основным условием для того, чтобы выбраться со штрафстоянки является то, что вы должны будете устранить причину, по которой автомобиль был изъят.

Но сейчас нас волнует не это. В этой статье мы хотим ответить на вопрос одного автомобилиста, который переживает, могут ли украсть машину со штрафстоянки или нет. Ситуация уже произошла. Автомобиль на штрафстоянку попал.

Но забрать быстро, возможности нет. Совершенно понятно, почему человек беспокоится о том, как там его машинка поживает и как за ней на протяжении всего времени будут смотреть, сами же знаете, что услуги эвакуации, а после и содержания стоят немало. Мы не знаем, как выглядит штрафстоянка, на которую увезли машину героя нашей статьи. Но такой информацией поделиться не успел, зато мы точно знаем, как должна выглядеть нормальная штрафстоянка. А ещё знаем, как могут повредить автомобиль при погрузке на эвакуатор. Те, кто такое видел, никогда не забудут. Ведь практически у каждого есть автомобиль и каждый, увидев такую картину, может представить, что и он однажды может оказаться на месте этого бедолаги. Все штрафстоянки должны отвечать определённым требованиям. Одним из самых главных является то, что автомобильная стоянка должна быть безопасной. Так же выгружать и загружать автомобили должна специализированная техника. Ещё на всей территории должно найтись место, которое оборудовано контрольно-кассовой техникой. Все платежи должны проходить по белому, то есть, через кассу.