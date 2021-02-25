Lada Granta станет мощнее 

Lada Granta обзаведется модернизированным 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра, который дебютировал на обновленном Lada Largus: в результате доработок его мощность возросла с 87 до 90 лошадиных сил.

Модернизированный двигатель 1.6 с индексом ВАЗ-11182 упоминается в Одобрении типа транспортного средства, выданном на семейство Lada Granta. От дореформенной версии мотор отличается обновленной шатунно-поршневой группой, модернизированным коленвалом и газораспределительным механизмом. Часть компонентов позаимствовали у «атмосферника» ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, но маслосъемные колпачки и толкатели двигателя теперь импортные — от мотора Nissan H4M.

В результате мощность выросла до 90 лошадиных сил, крутящий момент увеличился со 140 до 143 Нм, причем 80 процентов тяги доступны уже на 1000 оборотов в минуту. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тысяч километров.

ОТТС вступает в силу 15 марта 2021 года и будет действовать до 14 марта 2024 года. Подробности, а также цены на Lada Granta, которая стала мощнее, АвтоВАЗ опубликует позже.

Пока же Granta доступна с прежним 8-клапанным 87-сильным мотором 1.6, а в качестве альтернативы предлагается 16-клапанный агрегат того же объема на 106 сил. Цены на седан начинаются от 499 900 рублей, на лифтбек — от 521 900 рублей, хэтчбек можно купить за 545 500 рублей, универсал — за 528 900 рублей, а Cross-версия обойдется минимум в 615 900 рублей.