«АвтоВАЗ» прекратил сборку Lada в Казахстане. На заводе начались массовые сокращения 

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей Lada на заводе «Азия Авто» в Казахстане. Власти страны выставили предприятию неустойку за неисполнение обязательств по промсборке. По данным «Коммерсанта», казахстанские власти потребовали от предприятия 30,8 млрд рублей, полученных в виде льгот. Издание отметило, что конвейер остановили в ноябре 2020 года после разрыва соглашения о промсборке. Согласно документу, заводу предоставлялись льготы и возвращался утильсбор. В феврале состоялся суд первой инстанции по возмещению льгот, который «Азия Авто» проиграла. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что завод не исполнил договорённости — не ввёл в эксплуатацию оборудование по сварке и покраске. Теперь же ведомство требует вернуть полученные заводом средства государству. Суд проходил на фоне запуска «Сарыаркаавтопрома», на котором выпускают старые модели Chevrolet. Кроме того, на этом предприятии есть площадки для сборки Hyundai «Астана Моторс». На «Сарыаркаавтопром» с «Азии Авто» перенесли производство автомобилей Kia. По информации «Коммерсанта», российскому концерну также предложили производить там машины «АвтоВАЗа». Сейчас на заводе в Усть-Каменогорске проходят массовые сокращения рабочих, сообщило издание со ссылкой на казахстанский портал Tengrinews.kz. При этом, как пообещал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, всем уволенным сотрудникам найдут новую работу. Представители «АвтоВАЗа», комментируя ситуацию, заявили, что изучают альтернативные варианты работы на одном из ключевых экспортных рынков и планируют развивать свою деятельность в Казахстане. В 2020 году Казахстан импортировал 17 500 автомобилей Lada, тогда как внутри страны их производство выросло на 8%, составив 15 900 штук. При этом в последнее время продажи Lada существенно сократились. Новым лидером рынка Казахстана по объёму продаж стал Hyundai, который реализовал на 300 машин больше, чем «АвтоВАЗ». Ранее «Секрет фирмы» сообщал, что «АвтоВАЗ» закончил 2020 год с убытком почти в €200 млн Фото: кадр из видео / YouTube-канал Vladimir Keyan-AUTOFIT in Sochi Новости без купюр и масок в инстаграме «Секрета фирмы».
«АвтоВАЗ» прекратил сборку Lada в Казахстане. На заводе начались массовые сокращения
Фото: Секрет Фирмы
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