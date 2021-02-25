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Правительство выделит регионам еще 100 миллиардов рублей на дороги 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Правительство выделит регионам еще 100 млрд на дороги
Фото: РИА Новости
Регионы России получат дополнительные 100 миллиардов рублей на ускорение работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Соответствующий вопрос был рассмотрен в четверг на заседании правительства России.

"Регионам будет предоставлено дополнительное финансирование на дорожные работы. Всего в регионы будет направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах", — приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, оставшаяся часть финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России.

"Среди таких объектов Северный обход Лобни в Московской области, реконструкция автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Республике Бурятия, Южный подъезд к Краснодару", — добавил зампред правительства РФ.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в 2021 году в России будут построены и отремонтированы более 22 тысяч километров автодорог.
Уже в первом квартале текущего года по поручению вице-премьера должна быть сформирована опорная сеть всех дорог страны.
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Бортжурнал , Марат Хуснуллин
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