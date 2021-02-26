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Эксперт рассказал, как мошенники притворяются знакомыми абонента 

runews24.ru и ещё 3 26 февраля 2021
Россиян предупредили о мошеннических звонках «со знакомых номеров»
Фото: Газета.Ru
Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как и почему оказывается, что звонит нам известный человек, а на деле он оказывается мошенником. С экспертом поговорило агентство «Прайм».
Назаренко говорит, что технически сделать подмену номера несложно. Многие программы, позволяющие звонить через интернет, предоставляют такую услугу. Но для того, чтобы номер оказался записан в телефонной книге жертвы, к ней нужно получить доступ. А это осуществимо, если пользователь сам его предоставит.
Есть приложения, которые могут показать, как пользователь обозначил у себя в телефоне другого пользователя. Для этого обоим нужно скачать приложение и разрешить доступ к контактам. Но в итоге список может увидеть и нежелательное лицо. А ему эта информация пригодится, чтобы войти в доверие к жертве.
Единственный действенный способ не дать себя обмануть — не пользоваться телефоном. «А если пользуетесь — осознавайте риски и учитесь совершать действия, которые эти риски снижают. Но исключить риск мошенничества по телефону можно только исключив телефон из своей жизни», — заключает специалист.
Фото: из открытых источников
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