Покупателям кроссоверов объяснили, почему не стоит гнаться за дешевизной

Мне иногда пишут с просьбой помочь в выборе автомобиля. И нередко люди хотят купить самый свежий автомобиль за свои деньги. Вот только то, что они выбирают, меня порой удивляет и ставит в тупик: зачем покупать такую машину за свои кровно заработанные? Добавь немного или купи машину чуть старше, но нормальную.

Приведу несколько примеров.

Пишет мне один человек, допустим, Максим. И говорит, что хочет купить Lifan X60 . Я спрашиваю: "Почему Lifan?". "Хочу машину не старше трех лет", — говорит Максим.

Ну… с таким подходом альтернатив немного. Если уж хочется помоложе, то я бы посоветовал взять Дастер. Надежный проверенный аппарат, который мало теряет в цене, ликвиден в любом состоянии, в любом регионе, в любое время. Не ржавеет так, как Лифан. У него нет проблем с электрикой, как у X60. Машина неприхотливая, запчасти всегда в наличии. А Лифан… Не хочу каким-то образом оскорблять владельцев, но надо быть большим любителем Китая в целом и китайских машин в частности, чтобы сделать такой выбор.

Я, кстати, ещё могу понять тех, кто покупает новых китайцев. Есть гарантия, чувство нового автомобиля — в общем, есть надежда на то, что беспокойств не будет. Но подержанный — нет, я бы не купил. И хотя я сам иногда топлю за китайский автопром, надо понимать, что не все китайцы одинаковые. Сравните Haval и Lifan — это небо и земля по всем статьям.

Hyundai. Едем дальше — SsangYong Actyon . Одно время эти машины пользовались хорошей популярностью. А именно до 2014 года, пока не ударил кризис. Они были неплохо оснащены, у них был привлекательный ценник и нормальный дизайн (в отличие от первого поколения). Многие, кстати, до сих пор думают, что SsangYong — это китай. Нет, это Южная Корея, так же, как Kia

Чем мне не нравится Actyon? Тем, что у него очень нестабильное качество сборки — это раз. Никто не хотел решать проблемы — это два. От Мерседеса там давно ничего нет — это три. С возрастом машина то и дело подбрасывает проблемы. То электроника глючит, то с АКПП проблема, то подвеска подкидывает сюрприз, то моторы спать не дают. К тому же машины не прочь гнить.

Что самое интересное — нельзя выделить какие-то типичные проблемы, качество настолько нестабильное, что у одного — одно, у другого — другое. И с запчастями проблемы. Короче говоря, не получилось из Actyon сделать надежный кроссовер по разумной цене.

А ведь сейчас Эктионы продают по очень привлекательным ценам. К примеру, если Mitsubishi ASX за 600 тысяч можно купить только первых лет выпуска и со слабым мотором, то Actyon будет 7-летним, в лучшей комплектации и с более мощным мотором.

Ну и напоследок — вы наверное ждали эту машину в моем списке — Mazda CX-7 . В 2006 году эта красавица появилась на рынке, за ней выстроились очереди. Машина и сейчас неплохо выглядит и радует формами. Но это, пожалуй, все радости.

Через некоторое время CX-7 начали продаваться на вторичке и по подозрительно низким ценам, что не свойственно японцам в целом и Мазде в частности. И это неспроста. Подержанные СХ-7 первых лет выпуска продают за 300-400 тысяч. Это феноменально дешево для машины такого размера, с такой мощностью, оснащением и характеристиками.

Нельзя сказать, что это машина — катастрофа, но проблем хватает. И в основном это проблемы с турбомотором объемом 2,3 литра, на который приходится в России 95% всех СХ-7. Там и ТНВД, и турбина, и цепь — проблем много.

Есть ещё 2,5-литровый атмосферник, но он переднеприводный, а дизельных машин днем с огнем не найдешь. Первые машины уже покрываются ржавчиной в арках и по нижней кромке дверей. ЛКП — слабое место Мазды особенно тех лет.

С коробками всё хорошо, но ещё одна проблема Мазд — это угоняемость (надо тщательно проверять машину на юридическую чистоту) и то, что пенсионеры для поездок в церковь турбированную СХ-7 не покупали, но на обслуживании многие любили экономить, а пробеги сматываются за 2 минуты и 900 рублей.