Российские автомобилисты станут платить больше налогов 

Автомобили для включения в перечень оцениваются по нескольким критериям: цена, объем двигателя и срок службы. Средняя стоимость машины в списке — три миллиона рублей. Для машин за 3-5 миллиона рублей и не старше одного года предусмотрен транспортный налог с коэффициентом 1,5, для авто за 5-10 миллионов и возрастом до пяти лет налог идет в двойном размере, а для моделей по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — в тройном.