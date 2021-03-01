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Российские автомобилисты станут платить больше налогов 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Министерство промышленности и торговли России расширило перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Владельцы таких машин станут платить транспортный налог в увеличенном размере. Список опубликован на сайте ведомства.
Всего в перечне теперь 1387 моделей, на 87 больше, чем в прошлом году. Туда были добавлены минивэны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версии Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave, Toyota Fortuner, базовые версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.
Составлен рейтинг самых дешевых авто на российском рынке
Автомобили для включения в перечень оцениваются по нескольким критериям: цена, объем двигателя и срок службы. Средняя стоимость машины в списке — три миллиона рублей. Для машин за 3-5 миллиона рублей и не старше одного года предусмотрен транспортный налог с коэффициентом 1,5, для авто за 5-10 миллионов и возрастом до пяти лет налог идет в двойном размере, а для моделей по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — в тройном.
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Бортжурнал , Видео , Транспортный налог , Mazda CX-9 , Citroen SpaceTourer , BMW , Citroen , Kia , Peugeot , Toyota , Mazda , Peugeot Traveller , Kia Mohave , Skoda Kodiaq , Mercedes-Benz C-Класс , Skoda , Honda , Toyota Fortuner , Mercedes-Benz , Honda Pilot , Минпромторг
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