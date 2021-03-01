Ещё
Далее:
Читайте также:

Водители игнорируют индикатор Check Engine 

Артём Кульша 1 час назад
Водители игнорируют индикатор Check Engine
Фото: ТАСС
Четверть водителей игнорирует индикатор Check Engine, когда он загорается. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reviews.com.
Check Engine, как сообщал «Рамблер», расположен на приборной панели. Он загорается в случае возникновения какой-либо неисправности в двигателе автомобиля. Согласно рекомендациям автопроизводителей, после этого следует обратиться на станцию технического обслуживания.
28 января — 3 февраля Reviews.com опросил 1239 жителей США, которые сообщили, что регулярно водят авто, о том, насколько быстро они обращаются на станцию ТО после того как Check Engine загорается.
25% респондентов сообщили, что не делают это никогда, 29,6% — что проверяют код светового индикатора двигателя в срок от месяца до года, 36,1% — что в течение недели, 9,2% — что лишь после возникновения очевидной проблемы.

«Механик должен как можно скорее взглянуть на индикатор Check Engine. Важно убедиться, что это не несет непосредственную угрозу вашей безопасности или целостности автомобиля. Даже если проблема кажется незначительной на основе кода, эти предупреждения иногда становятся предвестником серьезной и более дорогой проблемы, если ее не устранить», — сообщает Reviews.com.

Видео дня. Школьники собирают лимузин из советских машин
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение