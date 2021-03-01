Водители игнорируют индикатор Check Engine 

Четверть водителей игнорирует индикатор Check Engine, когда он загорается. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reviews.com.
Check Engine, как сообщал «Рамблер», расположен на приборной панели. Он загорается в случае возникновения какой-либо неисправности в двигателе автомобиля. Согласно рекомендациям автопроизводителей, после этого следует обратиться на станцию технического обслуживания.
28 января — 3 февраля Reviews.com опросил 1239 жителей США, которые сообщили, что регулярно водят авто, о том, насколько быстро они обращаются на станцию ТО после того как Check Engine загорается.
25% респондентов сообщили, что не делают это никогда, 29,6% — что проверяют код светового индикатора двигателя в срок от месяца до года, 36,1% — что в течение недели, 9,2% — что лишь после возникновения очевидной проблемы.
«Механик должен как можно скорее взглянуть на индикатор Check Engine. Важно убедиться, что это не несет непосредственную угрозу вашей безопасности или целостности автомобиля. Даже если проблема кажется незначительной на основе кода, эти предупреждения иногда становятся предвестником серьезной и более дорогой проблемы, если ее не устранить», — сообщает Reviews.com.