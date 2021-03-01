Как передвигаться на автомобиле в сильный снегопад 

Во многих городах России все еще лежит снег. И если детям он доставляет удовольствие, то автомобилистов очень раздражает — приходится либо мучить автомобиль на заснеженной дороге, либо отправляться по делам на общественном транспорте. Однако, не все так плохо, как кажется. Есть несколько способов, которые помогут без последствий передвигаться по заснеженным трассам на личном автомобиле.

Угол. Когда дорожные службы очищают трассы и простые дороги, между полосами движения остаются снежные переметы или заносы. Любой автомобилист во время движения вынужден менять полосы на дороге. Чтобы в момент перестроения не произошло заноса, нужно правильно выбирать угол въезда в перемет. Чем он острее, тем лучше. При этом, и въезжать, и выезжать нужно максимально плавно. Свет. В пункте 19.5 ПДД указано, что в светлое время суток на транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни. Но здесь есть небольшой нюанс. При включении ДХО задние фонари перестают светиться. Если снег на улице слишком плотный, другие автомобилисты могут не увидеть ваш транспорт на дороге. Поэтому в снегопад рекомендуется передвигаться с ближним светом.

Время. В сильный снегопад даже на обычный маршрут лучше подбирать запасное время. На такой дороге возникает много мелких ДТП, которые приводят к крупным пробкам. Заранее приехать точно не получится, поэтому в запасе нужно иметь 1 час. Дистанция. Даже в таких дорожных условиях некоторые автомобилисты плотно прижимаются к другим машинам. В результате происходит ДТП. Достаточно просто соблюдать боковой интервал и дистанцию. Интервал нужно выбирать в зависимости от ширины транспортного средства. Ряд. В условиях сильного снегопада автомобилисты могут теряться на дороге. Некоторые вообще занимают сразу 2 ряда, если на дороге не видна разметка. Ориентироваться в таких условиях можно по знакам, которые висят над полосами. Если и они отсутствуют, то следует вспомнить, что ширина дорожной полосы составляет 2.75 — 3 метра.

Газ. Опытный автомобилист знает, что автомобиль никогда не уходит в занос при ровном движении. Как правило, такое случается в момент резкого нажатия на педаль газа. Отсюда вытекает еще одно правило — пользоваться педалью газа нужно плавно. Сюда можно отнести и тормоз — его тоже не стоит резко дергать на заснеженной трассе. Поворот. На поворотах лишний газ может сыграть злую шутку. Автомобиль просто вылетит на встречную полосу. Поэтому, при приближении к месту поворота, следует сбавить скорость. Нужно выбирать такую траекторию движения, чтобы при манёвре не пришлось резко выворачивать руль. Руль. Не нужно во время движения от напряжения сжимать руки на руле так, чтобы они белели. Однако, и это не самая главная ошибки водителей. Некоторые привыкли крутить баранку чуть ли не одним пальцем. Это не только неудобно, но и вредит безопасности.

Снег. Даже если вы эксплуатируете внедорожник или кросс, по возможности нужно объезжать все сугробы на пути. В любой момент можно улететь в кювет, если неправильно оценить глубину снега . Забуксовали. Если колеса вращаются, а машина не трогается с места, нужно вспомнить инерцию и выезжать в раскачку. Когда автомобиль хоть немного движется вперед и назад, при движении назад следует включить заднюю передачу, а вперед — переднюю. Машине намного легче выезжать с прямыми колесами, но в некоторых случаях нужно будет поработать рулем. Отдых. Если погода на улице совсем плохая, лучше не тратить нервы и время и остаться дома. Конечно, если нужно отправляться на работу, можно вспомнить про существование общественного транспорта.

Итог. В условиях сильного снегопада особенно трудно управлять транспортным средством. На этот случай есть несколько рекомендаций, которые помогут справиться с управлением на плохой дороге.