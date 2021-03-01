Общая оценка транспортного средства складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление можно получить от хорошей работы силовой установки, ходовой части и идеального кузова. Однако, не менее важным является состояние салона автомобиля. Порой покупатель выбирает определенную модель по параметру и внешнему виду, но интерьер не отвечает требованиям. Не стоит опускать руки раньше времени и отказываться от приобретения — повысить привлекательность транспортного средства можно при желании самостоятельно.

Как правило, автомобилисты обращаются за услугами по перетяжке кресел. Такую процедуру действительно лучше доверять профессионалам. В некоторых случаях в наличии может не оказаться необходимого бюджета, тогда приходится импровизировать и самому становиться специалистом по тюнингу. Это работа не из простых, потому что требует навыков по изготовлению выкройки и умения пользоваться швейной машинкой.

Выбор материала. Для перетяжки кресел чаще всего применяют кожу, замшу, алькантару, велюр или флок. Цветовую гамму стоит подбирать по личным предпочтениям и по особенностям обшивки салона. Проще выполнять перетяжку материалом одного цвета. Но если использовать в работе декоративные вставки, можно получить большую привлекательность и индивидуальность. Наиболее дорогой и роскошный материал для обшивки — кожа. Самый экономный вариант — велюр или алькантара.

Перетяжка в ателье. Если сделать перетяжку нужно в краткие сроки и финансовый вопрос не играет роли, лучше доверить эту процедуру профессионалам в ателье. Среди достоинств такого решения можно выделить следующее:1) работа выполняется квалифицированными сотрудниками;2) используются проверенные материалы;3) можно выбрать любой дизайн;4) предоставляется гарантия на качество услуги;5) минимальные сроки выполнения работы. Однако, у такого варианта есть один существенный минус — слишком высокая стоимость вынуждает многих автовладельцев отказываться от услуг ателье.

Перетяжка своими руками. Такой вариант подойдет тем, кто хорошо ладит со швейной машинкой и может долгое время усидеть на месте. На первом этапе следует провести подготовку:1. Снять кресла. Как правило, крепления представлены в виде 4 болтов. Перед этим нужно снять минусовую клемму АКБ и обесточить подушки безопасности;2. Каждую часть штатного кресла подписать маркером;3. Снять чехол с кресла — перед этим отжать металлическую защиту на спинке;4. Разрезать старый чехол по швам и изготовить выкройки. Для того, чтобы изготовить новые чехлы, нужно подготовить ножницы, гелевую ручку, швейную машинку, поролон, клей и молоток.

Каждый кусок старого чехла следует уложить на новый материал и прижать грузами. Гелевой ручкой сделать разметку и вырезать шаблоны ножницами. Чтобы сделать алькантару или кожу более мягкими, нужно подкладывать вниз поролон. Соединение элементов осуществляется при помощи клея. Следующий важный этап — сшивание лоскутов. Важно следить за тем, чтобы края деталей совпадали друг с другом. Отвороты швов нужно обрезать, а затем сшить двойной строчкой. При установке чехлов нужно первым делом натягивать их на спинку. После этого следует сиденье. Обычно никаких проблем при надевании не возникает, если расчеты были проведены верно. Завершается обтяжка прогревом горячим воздухом. После высыхания материал начнет растягиваться и сядет идеально на кресло.

Итог. Аккуратно перетянутые кресла делают салон автомобиля более привлекательным. Для данной процедуры лучше обратиться за помощью специалистов. При отсутствии финансов перетяжку можно провести самостоятельно.