Как снизить расходы на машину 

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, какие способы сэкономить на топливе и страховке доступны российским водителям. По данным исследования «СберАвто» и «СберМаркет», без экономии автовладелец тратит на машину в среднем 108 тысяч рублей в год.

Больше половины из этой суммы уходит на бензин (около 57 тысяч рублей), техобслуживание новой машины у официального дилера обойдется в 15 тысяч рублей в год, а полис ОСАГО для водителя с минимальным стажем — примерно 9,3 тысячи рублей. Кроме того, есть транспортный налог, составляющий от 900 до пяти тысяч рублей, а на расходные материалы (моторное масло, антифриз, буксировочный трос и тому подобное) уходит около 23 тысяч рублей в год.

Для экономии автоэксперты посоветовали присмотреться к дизельным автомобилям: они экономичнее бензиновых, а литр солярки стоит немного дешевле литра АИ-95. Экономию дает и механическая трансмиссия.

Есть и радикальный способ — переход на газовое топливо. Как писал «Рамблер», по расчетам эксперта VYGON Consulting Ивана Тимонина, переход с бензина на газомоторное топливо снизит траты водителей на заправку в три раза

По его данным, у бензиновой Lada Vesta траты на топливо составляют три рубля за километр, а у этого же автомобиля на компримированном природном газе (КПГ) — один рубль.

Стоимость переоборудования легковушки для заправки КПГ начинается от 85 тысяч рублей, тягача — около 500 тысяч рублей. При этом для переоборудования предусмотрена господдержка, которая покроет около 60 процентов затрат, подчеркнул эксперт.

В пресс-службе «СберАвто» также напомнили, что стоимость полиса ОСАГО для водителя, который ездит без аварий, снижается. А владелец столичного тюнинг-ателье Freak Garage Сергей Шевцов рассказал, что оригинальную запчасть иногда дешевле заказывать из-за рубежа.