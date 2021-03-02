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Jaguar назвал цену обновленного E-Pace для России 

Профиль 5 часов назад
Jaguar назвал цену обновленного E-Pace для России
Фото: ©Jaguar
Jaguar Land Rover объявил о старте приема заказов на обновленный E-Pace в России и раскрыл рублевую стоимость компактного кроссовера. Цена возросла по сравнению со стоимостью прежней версии — и значительно.
Цена улучшенной модели, которая появится у дилеров летом, начинается с 3 821 000 рублей. Для сравнения, прежний E-Pace в «базе» российским покупателям доступен за 3 003 000 рублей, напоминает Motor.
Издание утверждает, что такой сильный взлет цены объясняется тем, что из числа доступных комплектаций E-Pace исчезла самая доступная версия — Base. Всего же сейчас кроссовер предлагают в пяти исполнениях: S, SE, а также R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.
В России для новинки приготовили дизельный мотор, доведенный до 199 лошадиных сил, а также две бензиновые «четверки», отдача которых осталась прежней и составляет 200 и 249 сил. Все движки работают в тандеме с девятидиапазонный автоматом ZF и усовершенствованным интеллектуальным полным приводом.
Ранее американские аналитики выбрали самую надежную марку автомобилей. И Jaguar — среди них. Впрочем, подавляющее большинство — это автомобили японского производства. А вот Tesla и Volkswagen сильно отстают. Они за последнее время значительно «просели» во множестве рейтингов.
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Бортжурнал , Jaguar , Tesla , Volkswagen , Rover , Land Rover
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