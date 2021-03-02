Jaguar назвал цену обновленного E-Pace для России 

Jaguar Land Rover объявил о старте приема заказов на обновленный E-Pace в России и раскрыл рублевую стоимость компактного кроссовера. Цена возросла по сравнению со стоимостью прежней версии — и значительно.

Цена улучшенной модели, которая появится у дилеров летом, начинается с 3 821 000 рублей. Для сравнения, прежний E-Pace в «базе» российским покупателям доступен за 3 003 000 рублей, напоминает Motor

Издание утверждает, что такой сильный взлет цены объясняется тем, что из числа доступных комплектаций E-Pace исчезла самая доступная версия — Base. Всего же сейчас кроссовер предлагают в пяти исполнениях: S, SE, а также R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.

В России для новинки приготовили дизельный мотор, доведенный до 199 лошадиных сил, а также две бензиновые «четверки», отдача которых осталась прежней и составляет 200 и 249 сил. Все движки работают в тандеме с девятидиапазонный автоматом ZF и усовершенствованным интеллектуальным полным приводом.