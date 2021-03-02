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Volvo назвала срок отказа от двигателей внутреннего сгорания 

Motor.ru и ещё 4 12 минут назад
Volvo к 2030 году полностью перейдет на электромобили
Фото: Volvo
Компания Volvo раскрыла план по электрификации модельного ряда. Согласно ему, уже через 10 лет в линейке шведской марки не останется ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Вместе с этим к 2030 году Volvo собирается полностью перейти на онлайн-продажи.
На иллюстрации к пресс-релизу Volvo показала семь электрокаров. Вероятно, один из них — это электрическая модификация кроссовера XC40 с приставкой Recharge, представленная осенью 2019 года. Остальные шесть моделей пока засекречены, однако компания пообещала представить новый электромобиль «40-й серии» уже сегодня — 2 марта 2021 года.
По плану принадлежащей Geely шведской марки, уже к 2025 году доля «зеленых» автомобилей в общемировых продажах компании составит 50 процентов. Оставшуюся часть заполнят машины с гибридными силовыми установками. Такая стратегия — ответ на резкий рост спроса на электрокары и сокращающийся рынок машин с ДВС, отмечает пресс-служба Volvo. При этом доля электромобилей и заряжаемых гибридов в мировых продажах всё еще низкая — 4,2 процента в 2020 году — хотя их реализация и выросла на 43,3 процента, по сравнению с 2019-м.
Еще через пять лет Volvo собирается превратиться в полностью электрический бренд — до того, как в силу вступят запреты на продажу машин с ДВС. Как сообщалось ранее, последней моделью с топливным мотором может оказаться кроссовер XC90.
Еще одним серьезным изменением станет полный отказ от офлайн-продаж: в течение ближайших лет Volvo собирается наращивать объемы продаж в Сети, а к 2030 году «батарейные» автомобили марки можно будет приобрести только онлайн.
В начале января руководство Volvo сообщило об увеличении объема производства электрокаров на заводе в бельгийском Генте на фоне растущего спроса. На сегодняшний день предприятие выпускает две электрифицированные версии XC40: электрическую XC40 Recharge и гибридную модификацию.
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Бортжурнал , Volvo , Geely
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