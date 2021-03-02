Ещё
Далее:
Читайте также:

Почти 2 млн Toyota RAV4 рискуют загореться в США 

Павел Тиунов 9 часов назад
Почти 2 млн Toyota RAV4 рискуют загореться в США
Фото: Toyota
В США проверят более 1,8 млн автомобилей Toyota RAV4 после жалоб автолюбителей на самопроизвольное возгорание в моторном отсеке, сообщают Вести.ru. Если подозрения о системной неисправности подтвердятся, то все машины будут отозваны.
Речь идет о моделях, сошедших с конвейера в период с 2013 по 2018 гг. В распоряжении сотрудников национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США оказались 11 жалоб от водителей.
Автомобилисты уверяют, что возгорание произошло без каких-либо видимых причин: машина просто самопроизвольно останавливалась во время движения, затем в моторном отсеке с левой стороны что-то загоралось. Предварительно аналитики считают, что причина в неисправности аккумулятора: одна из клемм может закоротить прижимную раму.
Представители Toyota отметили, что вместе с сотрудниками управления принимают участие в расследовании инцидентов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук.
Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.
Видео дня. Поможет ли ограничение для грузовиков на МКАД ускорить движение
Комментарии 1
Бортжурнал , Автоновости , Lada , Toyota , Lada XRAY , Toyota RAV4 , Минтранс РФ , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение