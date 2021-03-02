Почти 2 млн Toyota RAV4 рискуют загореться 

В США проверят более 1,8 млн автомобилей Toyota RAV4 после жалоб автолюбителей на самопроизвольное возгорание в моторном отсеке, сообщают Вести.ru. Если подозрения о системной неисправности подтвердятся, то все машины будут отозваны.

Речь идет о моделях, сошедших с конвейера в период с 2013 по 2018 гг. В распоряжении сотрудников национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США оказались 11 жалоб от водителей.

Автомобилисты уверяют, что возгорание произошло без каких-либо видимых причин: машина просто самопроизвольно останавливалась во время движения, затем в моторном отсеке с левой стороны что-то загоралось. Предварительно аналитики считают, что причина в неисправности аккумулятора: одна из клемм может закоротить прижимную раму.

Представители Toyota отметили, что вместе с сотрудниками управления принимают участие в расследовании инцидентов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук.

Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.