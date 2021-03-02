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Nissan анонсировал рекордно эффективный мотор 

Павел Тиунов 3 часа назад
Nissan анонсировал рекордно эффективный мотор
Фото: РИА Новости
Представители японского автопроизводителя Nissan на своём YouTube-канале заявили о прорывном изобретении: двигателе внутреннего сгорания с коэффициентом полезного действия в 50%. Традиционно этот показатель колеблется на уровне 40%.
Речь о доле энергии при сгорании топлива, которая используется для передвижения автомобиля. Разработчики Nissan заявили, что сумели перешагнуть порог КПД в 40%.
Новый двигатель, по их словам, эффективно тратит половину получающейся энергии, при этом топлива ему требуется на 25% меньше, чем обычным ДВС. Повышенные показатели КПД достигаются при помощи нагнетания в цилиндры большего количества топлива и воздуха, при этом зажигание происходит при помощи более сильной искры.
Еще одна особенность изобретения от Nissan — изменено назначение двигателя, как такового. Мотор будет использоваться как генератор: для зарядки аккумулятора, который в свою очередь питает электромоторы, приводящие автомобиль в движение.

«Потребовалось 50 лет, чтобы повысить КПД обычных двигателей с 30% до 40%. Мы можем увеличить его до 50% за несколько лет. Это было нашей целью», — заявил вице-президент подразделения инженеров силовых агрегатов и электромобилей Nissan Тошихиро Хираи.

Предполагается, что новый ДВС появится на новых Nissan Qashqai.
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Бортжурнал , Автоновости , Nissan , Nissan Qashqai
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