Tesla заняла почти 25% мирового рынка электромобилей

Экспертами фирмы TrendForce был составлен рейтинг самых крупных производителей электрокаров по объемам реализаций в прошлом году. На первом месте оказалась Tesla , которая смогла обеспечить 24,6 процента всех годовых реализаций электрокаров на мировом авторынке.

Самым успешным в коммерческом плане автомобилем оказался Model 3. Вторую позицию заняла марка Volkswagen — 6,7% рынка. Успех компании в данном случае связан с новой электрической версией ID.3.

Третья ступень досталась китайской компании BYD благодаря широкой линейке электрокаров. Показатели бренда в этом рейтинге составили 6,3%. Китайский производитель бюджетной электрической версии Wuling Hongguang оказался на четвертом месте с показателем 6,1%.

Пятую позицию занимает Renault . Доля рынка данного производителя транспортных средств составила 5,5%. Самой продаваемой моделью этого бренда стала ZOE.

В целом за прошлый год рынок электрических машин увеличился на 43,1% до 2 900 000 реализованных авто. Согласно прогнозам экспертов, в текущем году будет реализовано 3 900 000 машин.