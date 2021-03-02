Ещё
Далее:
Читайте также:

Tesla заняла почти 25% мирового рынка электромобилей по итогам 2020 года 

Car.ru 3 часа назад
Tesla заняла почти 25% мирового рынка электромобилей
Фото: Reuters
Экспертами фирмы TrendForce был составлен рейтинг самых крупных производителей электрокаров по объемам реализаций в прошлом году. На первом месте оказалась Tesla, которая смогла обеспечить 24,6 процента всех годовых реализаций электрокаров на мировом авторынке.
Самым успешным в коммерческом плане автомобилем оказался Model 3. Вторую позицию заняла марка Volkswagen — 6,7% рынка. Успех компании в данном случае связан с новой электрической версией ID.3.
Третья ступень досталась китайской компании BYD благодаря широкой линейке электрокаров. Показатели бренда в этом рейтинге составили 6,3%. Китайский производитель бюджетной электрической версии Wuling Hongguang оказался на четвертом месте с показателем 6,1%.
Пятую позицию занимает Renault. Доля рынка данного производителя транспортных средств составила 5,5%. Самой продаваемой моделью этого бренда стала ZOE.
В целом за прошлый год рынок электрических машин увеличился на 43,1% до 2 900 000 реализованных авто. Согласно прогнозам экспертов, в текущем году будет реализовано 3 900 000 машин.
Видео дня. Поможет ли ограничение для грузовиков на МКАД ускорить движение
Car.ru: последние новости
Перетяжка сидений в автомобиле — особенности, этапы Перетяжка сидений в автомобиле — особенности, этапы Женщина заправила автомобиль и разбогатела на полмиллиона долларов Женщина заправила автомобиль и разбогатела на полмиллиона долларов Kia объявила в России старт продаж новой спецверсии автомобилей Edition Plus Kia объявила в России старт продаж новой спецверсии автомобилей Edition Plus
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Volkswagen , Renault , BYD
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение