Обновленный Subaru XV стал доступен для заказа в России

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Subaru XV 2021 модельного года. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 2 млн 459 тыс. рублей до 2 млн 629 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Из внешних отличий Subaru XV получил обновленный передний бампер с новой накладкой, абсолютно новый цвет кузова «Плазменно-желтый перламутр» (Plasma Yellow Pearl), а также легкосплавные колесные диски с новым дизайном.

Основной же пакет доработок Subaru XV касается оснащения автомобиля. Так, начиная с 2021 года во всех комплектациях, включая базовую, автомобиль имеет пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus, в который входят, в частности, адаптивный круиз-контроль и система помощи при смене полосы движения Lane Change Assist (LCA), система автоматического экстренного торможения и система предаварийного управления акселератором. Пакет EyeSight Safety Plus также включает систему предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, систему удержания в полосе движения и систему оценки усталости водителя.

Кроме того, используя систему Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Subaru XV теперь умеет информировать водителя о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом, а при помощи системы Blind Spot Detection (BSD) — обнаруживать объекты в «слепых» зонах. Плюс ко всему в его оснащении есть система автоматического торможения Reverse Automatic Braking (RAB), которая действует при движении задним ходом. Кроме того, обновленный кроссовер получил дополнительную камеру переднего обзора и функцию автоматического наклона правого зеркала при движении задним ходом. Также в новом Subaru XV появились такие функции, как автоматическая блокировка дверей при начале движения и память сиденья водителя и положения зеркал.

Для кроссовера по-прежнему предлагаются оппозитные двигатели с рабочим объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 114 и 150 л.с. соответственно, в качестве трансмиссии — клиноцепной вариатор Lineatronic, а также фирменный симметричный полный привод Subaru Symmetrical AWD.

Subaru XV 2021 модельного года располагает продвинутым набором алгоритмов для движения по бездорожью. Однорежимная в базовой комплектации Safety ES и двухрежимная в комплектациях Elegance ES и Premium ES, система помощи при движении по бездорожью X-Mode регулирует параметры работы двигателя, бесступенчатой трансмиссии Lineartronic, систем полного привода и динамической стабилизации (VDC). Также кроссовер оснащен системой интеллектуального привода SI-Drive. Построенный на новой глобальной платформе Subaru Global Platform (SGP), обновленный Subaru XV 2021 модельного года получил доработанную подвеску с измененными характеристиками пружин и амортизаторов.