Hyundai Bayon стал новинкой среди кроссоверов

Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный кроссовер Bayon, разработанный для активной эксплуатации в городе и по ровным загородным трассам.

Модель получалась современной, безопасной и надежной. Разработчики постарались сделать всё для того, чтобы новинка смогла составить достойную конкуренцию моделям других брендов, представленным ранее.

Технические параметры. Технически Hyundai Bayon непосредственно связан с европейской версией хэтчбека Hyundai i20 . Моторную гамму Bayon составят из четырёх вариантов двигателей. Базовый, при объёме в 1,2 литра, имеет 84 лошадиных силы, литровая «турботройка» — 100 лошадиных сил. Её предложат также в варианте с 48-вольтовым стартер-генератором, а топовый двигатель — 120-сильный вариант этого же мотора, будет представлен исключительно в «мягкогибридном» исполнении. Вместе с ними может работать механическая или автоматическая коробка передач.

Для разгона до 100 километров в час требуется 10,4-секунды. Предельная скорость ограничивается показателем безопасности на отметке в 185 километров в час. Несмотря на то, что речь идет о представителе SUV-сегмента, он предназначен исключительно для ровных городских и загородных трасс.

Внешний вид. Плавные линии кузова и традиционный дизайн бренда полностью воплощены в данной модели, что делает ее невероятно привлекательной и современной. Необычная фальшрадиаторная решетка дополняется новой светодиодной головной оптикой, которая выгодно подчеркивает стиль модели

Для потенциальных покупателей предложено несколько вариантов цвета кузова. Выбирая наиболее подходящий оттенок, потенциальные покупатели могут сделать модель еще более уникальной и интересной. Кроме того, у будущих владельцев будет возможность выкрасить крышу в контрастный черный цвет, сделав ее еще более необычной, как и сам кроссовер.

Салон. Для отделки боковых панелей и сидений использован качественный материал. Кроме того, для покупателей представлена и кожаная вариация. Основным элементом приборной панели становится продвинутая мультимедийная система с большим цифровым экраном.

Благодаря ему можно пользоваться всеми функциями помощи водителю. К ним относятся: беспроводные сервисы Apple CarPlay и Android Auto, три порта USB, беспроводная зарядка, акустика Bose и целый спектр онлайн-сервисов. Кроме того, в перечень оснащения входят: ABS, климат-контроль, система предотвращения столкновений, круиз-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники и так далее.