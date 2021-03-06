Skoda показала интерьер самого доступного кроссовера

Компания Skoda опубликовала изображения интерьера нового кроссовера Kushaq, который должен стать самым бюджетным в модельном ряду этой чешской марки. Предположительно, автомобиль будет больше ориентирован на рынок Индии.
На представленных фото можно взглянуть на общий вид салона и детально рассмотреть центральную панель. Как сообщает Motor, центральная консоль Skoda Kushaq сравнительно похожа на ту, которой оборудован кроссовер Kamiq. Он уже представлен на европейском рынке.
Интерьер автомобиля выполнен в черно-серых тонах с контрастными оранжевыми вставками на приборной панели, центральной консоли и дверных картах. Кроме того, имеется цифровая приборная панель и отдельный мультимединый экран информационно-развлекательной системы, диагональ которого составит около 10 дюймов.
Предположительно, отсек для беспроводной зарядки и USB-разъемы будут размещены рядом с селектором переключения передач. Ожидается, что новый кроссовер уже в "базе" будет поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.
Ранее "Профиль" писал, что представители российского офиса Skoda раскрыли сроки появления новых моторов объемом 1,6 и 2,0 л для модели Octavia. Пока автомобиль продается с безальтернативным 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л. с.