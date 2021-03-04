Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы 

Американский портал iSeeCars составил рейтинг самых долговечных автомобилей. В него попали 16 моделей разных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 200 тысяч миль (322 тысяч километров) пробега. Для рейтинга эксперты проанализировали 11,8 миллиона подержанных автомобилей и отдали сразу шесть мест в первой десятке моделям Toyota

Toyota Sequoia Toyota

Chevrolet Suburban Chevrolet

Ford Expedition Ford

Chevrolet Tahoe Chevrolet

GMC Yukon XL GMC

Помимо этого, в рейтинг попали два автомобиля Honda : пикап Ridgeline и единственный минивэн в списке — Odyssey (3,4 и 2,9 процента), а также GMC Yukon в стандартной версии без приставки XL (3,3 процента) и Lincoln Navigator (2,6 процента). Еще две «Тойоты» — Tacoma и Prius — показали результаты в 2,8 и 2,6 процента соответственно. В среднем рубеж в 200 тысяч миль пробега без серьезных повреждений преодолел только один процент изученных автомобилей.

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр отметил, что рейтинг, в котором доминирует Toyota, в очередной раз подтверждает «живучесть» и надежность машин японской марки. При этом она отличилась и разнообразием моделей: шильдик Toyota носят единственные кроссовер и седан в списке.

В конце февраля Consumer Reports выпустило свежий рейтинг лучших автомобильных марок , первое место в котором также досталось японской компании — Mazda . Со времен прошлого рейтинга ей удалось подняться на вверх на три позиции благодаря надежности и удовлетворенности владельцев.