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Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы 

Motor.ru 50 минут назад
Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы
Фото: Motor.ru
Американский портал iSeeCars составил рейтинг самых долговечных автомобилей. В него попали 16 моделей разных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 200 тысяч миль (322 тысяч километров) пробега. Для рейтинга эксперты проанализировали 11,8 миллиона подержанных автомобилей и отдали сразу шесть мест в первой десятке моделям Toyota.
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Лидером списка стал Toyota Land Cruiser. По данным iSeeCars, 16,3 процента японских внедорожников остаются на ходу после 200 тысяч миль. На втором месте расположилась Toyota Sequoia с результатом 11,2 процента. Замыкает первую тройку Chevrolet Suburban, который заметно отстает от «японцев»: его показатель составил 5,1 процента.
Еще четыре места в десятке достались Toyota: пятое, шестое, восьмое и девятое заняли внедорожник 4Runner (4,1 процента), седан Avalon (3,9 процента), гибридный кроссовер Highlander (3,8 процента) и пикап Tundra (3,7 процента). На оставшихся трех строчках расположились американские автомобили: Ford Expedition (4,9 процента), Chevrolet Tahoe (3,9 процента) и GMC Yukon XL (3,6 процента).
Toyota Sequoia Toyota
Chevrolet Suburban Chevrolet
Ford Expedition Ford
Toyota 4Runner Toyota
Toyota Avalon Toyota
Chevrolet Tahoe Chevrolet
Toyota Highlander Hybrid Toyota
Toyota Tundra Toyota
GMC Yukon XL GMC
Помимо этого, в рейтинг попали два автомобиля Honda: пикап Ridgeline и единственный минивэн в списке — Odyssey (3,4 и 2,9 процента), а также GMC Yukon в стандартной версии без приставки XL (3,3 процента) и Lincoln Navigator (2,6 процента). Еще две «Тойоты» — Tacoma и Prius — показали результаты в 2,8 и 2,6 процента соответственно. В среднем рубеж в 200 тысяч миль пробега без серьезных повреждений преодолел только один процент изученных автомобилей.
Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр отметил, что рейтинг, в котором доминирует Toyota, в очередной раз подтверждает «живучесть» и надежность машин японской марки. При этом она отличилась и разнообразием моделей: шильдик Toyota носят единственные кроссовер и седан в списке.
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Источник: iSeeCars
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Бортжурнал , Ford Expedition , Lincoln , Chevrolet , Toyota Sequoia , Toyota Highlander , Toyota Avalon , Chevrolet Tahoe , Toyota , Mazda , Toyota Land Cruiser , Bugatti , Toyota Tundra , Lincoln Navigator , Honda , GMC Yukon , Toyota 4Runner , Chevrolet Suburban , Ford
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