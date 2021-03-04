Стоит ли устанавливать завихритель воздуха на инжектор?

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Элементы автомобильного тюнинга зачастую носят исключительно декоративный характер. Но бывают и такие преобразования, которые повышают качество работы автомобиля и экономят топливо. Одним из таких устройств является завихритель воздуха.

Некоторые автолюбители утверждают, что после установки завихрителя, машина стала потреблять меньше топлива даже на холостых оборотах.

Опытные механики утверждают, что на холостых, возможно, расход топлива немного уменьшается (блок управления уменьшает количество подаваемого топлива).

А вот на высоких оборотах, смесь может получиться обедненной.

В целом, кроме чисто декоративной функции, завихритель воздуха мало чем полезен для автомобиля. А его «магические» свойства по части экономии топлива — это просто очередной гаражный миф.