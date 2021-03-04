Ещё
Далее:
Читайте также:

Стоит ли устанавливать завихритель воздуха на инжектор для экономии топлива? 

Car.ru 2 часа назад
Стоит ли устанавливать завихритель воздуха на инжектор?
Фото: Car.ru
Элементы автомобильного тюнинга зачастую носят исключительно декоративный характер. Но бывают и такие преобразования, которые повышают качество работы автомобиля и экономят топливо. Одним из таких устройств является завихритель воздуха.
Некоторые автолюбители утверждают, что после установки завихрителя, машина стала потреблять меньше топлива даже на холостых оборотах.
Опытные механики утверждают, что на холостых, возможно, расход топлива немного уменьшается (блок управления уменьшает количество подаваемого топлива).
А вот на высоких оборотах, смесь может получиться обедненной.
В целом, кроме чисто декоративной функции, завихритель воздуха мало чем полезен для автомобиля. А его «магические» свойства по части экономии топлива — это просто очередной гаражный миф.
Видео дня. Противоскользящие браслеты для шин: как вытащить машину из глубокого снега
Car.ru: последние новости
Автомобили марки Toyota возглавили рейтинг самых живучих автомобилей Автомобили марки Toyota возглавили рейтинг самых живучих автомобилей В Сети объяснили предназначение шноркеля В Сети объяснили предназначение шноркеля Hyundai Bayon — новинка перспективного B-сегмента кроссоверов Hyundai Bayon — новинка перспективного B-сегмента кроссоверов
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение