Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 

По итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей, потеснив Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Агентство отмечает, что в феврале продажи Lada Granta выросли на 2%, до 9790 автомобилей. При этом было реализовано 8773 автомобилей марки Kia Rio, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta — 8745 проданных автомобилей (+8%) в феврале.
Четвертым с показателем 6676 проданных машин (+1%) стал кроссовер Hyundai Creta. А увеличение продаж на 24% позволили еще одному представителю Hyundai — седану Solaris занять пятое место с результатом 5514 проданных в России машин.
Также у россиян вырос спрос на внедорожники Lada Niva. Было реализовано 4369 автомобилей (+29%).
«Рамблер» писал, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на российском рынке в феврале на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. По данным компании, больше всего в России было продано автомобилей модели Granta, на втором месте по продажам — Vesta. Замкнули тройку лидеров продажи легковых версий и фургонов Lada Largus.