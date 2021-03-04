Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 

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Агентство отмечает, что в феврале продажи Lada Granta выросли на 2%, до 9790 автомобилей. При этом было реализовано 8773 автомобилей марки Kia Rio, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta — 8745 проданных автомобилей (+8%) в феврале.

Четвертым с показателем 6676 проданных машин (+1%) стал кроссовер Hyundai Creta. А увеличение продаж на 24% позволили еще одному представителю Hyundai — седану Solaris занять пятое место с результатом 5514 проданных в России машин.

Также у россиян вырос спрос на внедорожники Lada Niva. Было реализовано 4369 автомобилей (+29%).