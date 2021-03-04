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Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале
Фото: ТАСС
По итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей, потеснив Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Агентство отмечает, что в феврале продажи Lada Granta выросли на 2%, до 9790 автомобилей. При этом было реализовано 8773 автомобилей марки Kia Rio, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta — 8745 проданных автомобилей (+8%) в феврале.
Четвертым с показателем 6676 проданных машин (+1%) стал кроссовер Hyundai Creta. А увеличение продаж на 24% позволили еще одному представителю Hyundai — седану Solaris занять пятое место с результатом 5514 проданных в России машин.
Также у россиян вырос спрос на внедорожники Lada Niva. Было реализовано 4369 автомобилей (+29%).
«Рамблер» писал, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на российском рынке в феврале на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. По данным компании, больше всего в России было продано автомобилей модели Granta, на втором месте по продажам — Vesta. Замкнули тройку лидеров продажи легковых версий и фургонов Lada Largus.
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Бортжурнал , Автоновости , Hyundai , Lada Largus , Lada Granta , Kia , Hyundai Creta , Lada Vesta , Lada , Kia Rio , Автоваз
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