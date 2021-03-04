Эксперты объяснили, как сэкономить при покупке авто в кризис 

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук дал автомобилистам несколько советов, как можно сэкономить при покупке новых транспортных средств. На рынке сейчас наблюдается дефицит, а скидки уже перестали действовать.

Прежде всего, аналитик отметил, что автопроизводители пытаются до последнего сдержать цены на свои модели, чтобы удержать падение рынка из-за дефицита популярных комплектаций. Специалист советует не затягивать с покупкой машины, если она запланирована, на это есть несколько причин.

Прежде всего, цены на авто будут и дальше повышаться, поэтому вскоре автомобилистам придется переплачивать. В то же время глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов считает, что на данный момент можно найти выгодные предложения на вторичном российском авторынке.

По мнению аналитиков, сейчас среди подержанных автомобилей можно найти вполне выгодные варианты, но нужно тщательно проверять историю ТС. Предложенный к покупке автомобиль не должен находиться под ограничениями или под залогом.