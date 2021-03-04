В Сети объяснили предназначение шноркеля 

Шноркель играет большую роль в функционировании конструкции внедорожников. В Сети рассказали, зачем нужен этот компонент машине и какие его виды имеются.

Шноркелем является внешний воздухозаборник, при помощи которого точка забора кислорода переходит с лицевой части автомобиля к верхней кромке бокового стекла. Он необходим при прохождении брода, когда в мотор может попасть вода, из-за чего могут выйти из строя поршни и шатуны.

Производством шноркелей занимаются разные марки. Одна из них — фирма из Австралии Safari, которая производит очень качественные воздухозаборники для вездеходов, поэтому и стоят они недешево (до 20 000 рублей). Не столь дорогие, но тоже довольно эффективными являются изделия от Telawei (Китай) по цене 3-7 тысяч рублей.

Ныне все большую популярность набирают цельнолитные шноркели и варианты с насадкой. Последняя примечательна свой поворотностью, что важно, когда нужно развернуть ее назад. Это актуально в лесной местности, чтобы в трубку не попали опилки и мелкие ветки с деревьев. Зимой шноркель лучше отключить, так как холодный воздух двигателю тоже не нужен: от этого увеличится расход топлива. Автолюбителям следует знать, что внешние воздухозаборники не проходят сертификацию и не подпадают под всяческие запреты в изменении структуры машины.