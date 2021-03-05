Обновленную Lada Vesta сняли на видео 

В Сургуте сняли на видео дорожные испытания пары обновленных Lada Vesta , а именно седана и универсала Vesta SW Cross. Ранее предсерийные машины накатали свыше 3000 километров на полигоне, а теперь АвтоВАЗ тестирует их на дорогах общего пользования в разных городах.

Рестайлинговую «Весту» уже не раз встречали в Самарской области. Во всех случаях прототипы имели схожую маскировку: камуфляжной пленкой обклеен передок автомобиля, корма и стекла задних дверей. Несмотря на это, можно рассмотреть зауженную переднюю оптику и измененный бампер.

Изображений салона обновленной Vesta пока нет, однако, как сообщают инсайдеры, новинка обзаведется полностью новой передней панелью, планшетом мультимедийной системы увеличенного размера и другим рулем. Салон Vesta FL будет оформлен с оглядкой на Renault Arkana: у кроссовера французской марки позаимствуют блок климат-контроля с тремя шайбами и подсветкой, а также конфигурацию приборной панели с экраном бортового компьютера, расположенным между «колодцами» спидометра и тахометра.

Обновленная Vesta будет комплектоваться прежними моторами 1.6 мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным двигателем 1.8. В 2021 году обновленная Vesta в продажу не поступит: в лучшем случае премьера рестайлинговой модели состоится в конце нынешнего года, а отгрузка автомобилей дилерам начнется в 2022 году.