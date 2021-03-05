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Китайский Changan привезет в Россию четыре новинки 

Артём Кульша 2 часа назад
Китайский Changan привезет в Россию четыре новинки
Фото: ТАСС
До конца года в России начнут продаваться четыре новые для местного рынка модели автомобилей китайской компании Changan. Об этом официальный представитель бренда сообщил Autonews.
Changan планирует начать продажи кроссовера Uni-K. Машина оснащена двухлитровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами мощностью 233 лошадиных силы, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, системой полного привода, 21-дюймовыми колесными дисками, спойлером с двойными стоп-сигналами, узкими светодиодными фарами, безрамочной решеткой радиатора сложной формы и выдвижными ручками дверей.
Также представитель Changan рассказал, что компания может «сменить» в России кроссоверы CS55 и CS35PLUS. Возможно, он подразумевал, что на рынок будут выведены их обновленные версии. Наконец, представитель компании без подробностей сообщил о планах запустить в продажу в России седан.
В феврале, как сообщал «Рамблер», эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).
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Бортжурнал , Автоновости
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