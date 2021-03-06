Porsche представил велосипед по цене Lada Vesta 

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Немецкий автомобильный концерн Porsche представил электрические велосипеды по цене российского авто Lada Vesta . В частности, eBike Cross и eBike Sport обойдутся покупателю в 10,7 тысячи и в 8,5 тысячи долларов соответственно.

В продаже велосипеды для езды по пересечённой местности и в городских условиях появятся весной нынешнего года, сообщается на сайте бренда.

Велосипеды обладают полной подвеской и рамой, но электромоторы у них разные, — цитирует презентацию портал Car.ru.

У eBike Cross лучше тормоза, подседельный штырь и 12-ступенчатая трансмиссия, чтобы быстро переключать передачи. Он работает на японском моторе EP8, который может разогнать велосипед до 25 км/ч.

На таком транспорте лучше передвигаться по городу, а eBike Sport подойдёт для лесных или горных поездок.