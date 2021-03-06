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Porsche представил велосипед по цене Lada Vesta 

News.ru 2 часа назад
Немецкий автомобильный концерн Porsche представил электрические велосипеды по цене российского авто Lada Vesta. В частности, eBike Cross и eBike Sport обойдутся покупателю в 10,7 тысячи и в 8,5 тысячи долларов соответственно.
В продаже велосипеды для езды по пересечённой местности и в городских условиях появятся весной нынешнего года, сообщается на сайте бренда.

Велосипеды обладают полной подвеской и рамой, но электромоторы у них разные, — цитирует презентацию портал Car.ru.

У eBike Cross лучше тормоза, подседельный штырь и 12-ступенчатая трансмиссия, чтобы быстро переключать передачи. Он работает на японском моторе EP8, который может разогнать велосипед до 25 км/ч.
На таком транспорте лучше передвигаться по городу, а eBike Sport подойдёт для лесных или горных поездок.
Ранее NEWS.ru писал, что положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , УАЗ , Porsche
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