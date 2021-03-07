Илон Маск запустит автопилот по платной подписке

Tesla подключает подписку на автопилот, сообщает портал Mashable. За функцию автономного вождения владельцу электрокара придется оформить ежемесячный платеж или разом заплатить $10000 [около 750 тыс. руб]. Автомобиль с функцией автопилота, или Full Self-Driving [FSD], способен самостоятельно менять полосу движения, пересекать перекрестки, парковаться и выполнять иные маневры за водителя. Тем не менее, оператор в это время должен находиться за рулем и даже держать на нем руки — это прописано в правилах пользования электрокаром.

Впервые о возможности подписаться на FSD генеральный директор Tesla рассказал в декабре прошлого года. На этой неделе он объявил, что владельцы электрических автомобилей компании смогут оформить подписку на автопилот в течение ближайших нескольких месяцев. На вопрос одного из пользователей Twitter о том, когда эта опция будет доступна, миллиардер ответил: "Во втором квартале наверняка".

Маск не поделился никакими подробностями о возможной цене подписки на FSD, но некоторые журналисты ожидают, что стоимость будет составлять не менее $100 в месяц.

Полный автопилот — не единственная функция Tesla, доступная по подписке. Так, в начале 2020 года корпорация прекратила бесплатно предоставлять мультимедийные услуги и стала брать за них ежемесячную плату в размере $10.

В подписку входят отчет о трафике, игры, потоковая передача музыки и другие функции, требующие доступ к интернету. Основные опции, связанные с навигацией, а также карты до сих пор доступны бесплатно.

Другие автопроизводители также предлагают расширенный функционал за подписку. Сначала многие функции бесплатны, но в конечном итоге водителям приходится платить за них. Так, например, General Motors планирует предоставлять по подписке систему помощи водителю Super Cruise. К 2023 году эта функция будет доступна в 22 автомобилях производителя. Ежемесячная плата составит $25. Volkswagen также оказывает подобные услуги. Например, электромобиль ID. 4 дает его владельцу доступ к данным о трафике, может подключаться к Wi-Fi и имеет иные мультимедийные опции. Однако все они являются бесплатными лишь первый месяц, далее цена будет составлять $20 ежемесячно.

Nissan имеет свою собственную передовую систему помощи водителю под названием ProPilot Assist. Однако, в отличие от других автопроизводителей, Nissan не имеет никаких подписок. Чтобы воспользоваться этой функцией, водитель платит один раз и может использовать ее на протяжении всего срока службы автомобиля. Управляющий партнер салона "Электромобили" Василий Пановицын уверен, что такие подписки — явление временное.

"Подобные подписки будут актуальны какое-то время, пока большинство автомобилей не будут с автопилотом. В любом случае владение личным автомобилем для массового потребителя будет постепенно уходить в прошлое. Собственно, уже сейчас такси и каршеринг удобнее и дешевле стоимости владения личным автомобилем", — считает Пановицын.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев уверен, что тема подписок на "сервисы" сейчас чрезмерно перегрета как якобы новой моделью бизнеса, так и многочисленными комментариями крупных консалтинговых компаний и производителей автомобилей.

"Безусловно, формат подписки имеет место, но это отдельный сегмент потребителей. Если в США, Европе, Китае подписка может быть экономичнее владения автомобилем — почему нет? Например, покупая медицинскую страховку, вы тоже в какой-то степени оформляете подписку, и даже если вы заболеете, то вы не волнуетесь, потому что честная страховка все покроет", — привел пример эксперт.

Однако он также отметил, что в медицинской страховке действуют огромное количество условностей, которые способствуют тому, чтобы не помочь клиенту выздороветь, а получить за страховку как можно больше денег. И в этом заключается вся суть всего страхового бизнеса. Бургазлиев опасается, что та же участь может ждать и подписку на автопилот.