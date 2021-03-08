Гибридный Lamborghini Urus станет самой мощной моделью марки 

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Lamborghini готовится обновить «суперкроссовер» Urus в следующем году, заодно добавив в линейку пару новых модификаций: подключаемый гибрид и экстремальную версию Sport RS.

Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани ещё несколько лет назад говорил о том, что вседорожник Urus рано или поздно получит гибридную версию. Теперь, как сообщает издание Car, этот момент настал — собственные источники журнала, знакомые с планами итальянской марки, утверждают, что долгожданное расширение линейки модификаций Urus состоится в следующем году вместе с плановым рестайлингом «суперкроссовера». В ходе обновления SSUV получит не только гибридную, но и более высокопроизводительную версию.