Как вернуть неисправный авто в салон 

Вернуть неисправный автомобиль продавцу можно только при наличии определенных условий, заявил агентству «Прайм» руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников

По его словам, покупателю придется доказать, что поломка была в машине еще до её приобретения.

Решетников подчеркнул, что автомобиль является технически сложным товаром, и его возврат регламентируется Законом о правах потребителя. Вернуть можно даже автомобиль с пробегом, если автолюбитель купил машину уже с неисправностью: например, с нечётким рулевым управлением, с отсутствием шумоизоляции, нестабильной работой двигателя, коробки передач и т.д.

Если покупатель выяснил, что у машины скручен пробег, это тоже является основанием для возврата покупки. На отмену сделки даётся 15 дней с момента получения авто, согласно акту приёма-передачи. Вернуть авто можно и по истечению указанного срока в том случае, если салон взял машину на ремонт по гарантии и не управился за 45 дней.

«Можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда, либо другой марки после перерасчета покупной цены», — отметил эксперт.

Вернуть автомобиль не получится, если покупателю разонравился цвет машины, салон, его техвозможности и т.д.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты назвали самые популярные ошибки, которые допускают автолюбители при покупке новой машины. Самая фатальная ошибка — обратиться за новой машиной не к официальному дилеру, а в «серый» автосалон. В нём велики риски нарваться на ложные ценники, необоснованно высокие проценты по кредитам, срыв сроков поставки автомобиля, а также битые и неисправные машины. Вторая ошибка — покупка авто, который есть в наличии. Как правило в салонах выставляют машины в средней или максимальной комплектациях, которые напичканы дополнительными опциями. Далеко не все они оказываются необходимы покупателю. Поэтому лучше всего ознакомиться с вариантами авто под заказ и подождать машину, которая окажется значительно дешевле выставленных моделей. Многие покупатели допускают промах, подписывая договор, который перед этим бегло просмотрели. Документ необходимо изучать тщательно. Наконец, при получении нового автомобиля ошибкой будет принять его, предварительно не осмотрев на предмет возможных повреждений кузова.