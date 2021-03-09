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Видео: электрогрузовик Tesla Semi проходит финальные испытания 

Motor.ru 2 часа назад
В Сети опубликовали два коротких видеоролика, снятые при помощи беспилотника. На кадрах электрогрузовик Tesla Semi передвигается по испытательному полигону. Предположительно, электрический тягач проходит финальные испытания перед началом серийного производства.
На опубликованных кадрах электрический Tesla Semi белого цвета курсирует на испытательном треке рядом с головным предприятием компании во Фремонте. Перед будущей новинкой движется электрокар Model Y, из которого ведется видеосъемка. Благодаря снятому с дрона видео можно рассмотреть дизайн электрогрузовика. Предположительно, именно с таким экстерьером поступят в продажу первые серийные модели.
Tesla Semi должен встать на конвейер уже в июле нынешнего года. Затем инженеры планируют выпуск базовых версий электрических тягачей, в которых не предусмотрено спального места. До конца года компания собирается собрать около 2 500 электрогрузовиков. А уже в 2022 году объем производства должен составить до 10 000 моделей.
По словам Илона Маска, Tesla Semi сможет проезжать на одном заряде аккумуляторной батареи до 1000 километров. Благодаря четырем электромоторам, до «сотни» электрический тягач с 40-тонным прицепом сможет разгоняться за 20 секунд.
В начале февраля в Сети появились шпионские фотографии одного из четырех существующих прототипов электрического грузовика Tesla Semi. Тогда сообщалось, что модели готовят к активным испытаниям.
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Бортжурнал , Видео , Tesla
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