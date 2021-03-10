Как устранить запотевание фар 

Запотевание автомобильных фар представляет собой серьезную неисправность.

Потеют фары даже на новых машинах, чему бывает несколько причин. Если такую проблему проигнорировать, то это может негативно отразиться не только на вашем бюджете, но и на комфорте от езды.

Для правильной установки неисправности, потребуется знать о том, по каким причинам может появляться вода в фарах . Причины могут быть такие:

Засорение отверстия в вентиляционной системе;

Во внутренней части фар имеются два сапуна, назначением которых становится вентиляция воздуха в фарах. Они могут забиваться мусором из под капота, или же в ходе ремонтных работ.

Неправильная замена лампочки.

Здесь все достаточно просто — лампа неправильно стоит в собственном отверстии;

Появление трещин в стекле.

Это может случиться при попадании в аварийную ситуацию или же неправильной установке фары. При наличии щели, влага всегда будет попадать внутрь;

Рассыхание герметика.

Герметик склонен к высыханию с течением времени. Второй причиной разгерметизации становится попадание в аварию.

Брак фары.

Это встречается достаточно редко. Стекло может быть кривое, или же иметь не выверенную траекторию;

Поломка гидравлического корректора.

Подобная неисправность повлечет за собой протекание жидкости, которая обязательно попадет во внутреннюю часть фары

Устранение запотевания в домашних условиях. Начинать устранение своими силами можно только после того, как будет установлена точная причина. Наличие микроскопических трещин на пластике определить практически невозможно. В такой ситуации запотевание будет происходить по всей поверхности фары, а не только в конкретном месте. Для того, чтобы проверить устройство, нужно сделать следующее:

Снять клемму с АКБ;Выкрутить лампочку;Провести очистку корпуса;Выполнить проверку на наличие трещин на швах.

Если запотевание происходит по последней из причин, то нужно очистить фару от имеющегося старого слоя клея. Следующим этапом станет высушивание и обезжиривание поверхности, после чего фара проклеивается герметиком. Наиболее оптимальным вариантом становится использование смеси на силиконовой основе.

Действия при засорении сапуна. Обратный клапан устроен одинаково далеко не на всех фарах, но принцип работы идентичный. В некоторых ситуациях клапан может не закрыться, а остаться в открытом положении. Последствиями становится поступление воздуха и возникновение конденсата. Есть вариант замены детали, но можно применить и другой метод, который заключается в размещении внутри фары пакетика силикагеля, шарики которого всасывают в себя влагу. Его потребуется расположить в требуемом месте, к примеру, лучше не класть его вблизи лампы, так как он может просто расплавиться.

Заключение. Наиболее оптимальным способом предотвращения образования конденсата внутри фары становится создание добавочного объема вентиляции, путем просверливания отверстия в пластике фары. Если же его создание сделает ситуацию только хуже, то оно всегда может быть заклеено.