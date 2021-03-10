Почему первые ЗИЛы получили голубой цвет 

Грузовик ЗИЛ-130 пришел на смену устаревшей модели ЗИЛ-164. В дальнейшем это авто стало одним из самых популярных в Советском Союзе.

Автомобиль выпускали в стенах автозавода им. Лихачева. Модель использовалась практически в любой сфере народного хозяйства. Ещё авто применяли в советской армии. Поэтому грузовик был очень популярен во времена СССР. Автомобиль также экспортировали в другие государства.

Внешность грузовой машины отличалась простотой и лаконичностью. Практически каждый автомобиль получил голубую расцветку. Только переднюю часть кабины окрашивали в белый цвет. Многие автолюбители интересуются, по каким соображениям был подобран именно такой оттенок.

Согласно одной из версий, голубую расцветку выбрали по причине избытка голубой краски на отечественных заводах. Для её производства требовалось меньше пигмента. Поэтому она была более бюджетной.

Другие эксперты считают, что расцветку ЗИЛ-130 предложил советский дизайнер Эрик Владимирович Сабо. Он разрабатывал экстерьер этого грузовика и посчитал сочетание белого и голубого оттенка отличным решением для кабины машины.