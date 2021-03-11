Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

В России изменится механизм сдерживания цен на бензин

Артём Кульша
8 часов назад
Цена внутреннего топливного рынка, заложенная в формуле демпферного механизма, будет откорректирована. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
В России изменится механизм сдерживания цен на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках действующего демпфирующего механизма, как сообщал «Рамблер», государство компенсирует производителям часть разницы, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше внутренних, а если ниже — производители перечисляют часть прибыли в бюджет.
Вчера вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Александр Новак провели совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти и представителями нефтегазовых компаний о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
По его итогам было принято решение откорректировать цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах. Также участники совещания решили использовать для расчета демпфера в будущем фактические темпы роста розничных цен.
«Это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции», — сообщает пресс-служба правительства.
Бортжурнал,Автоновости,Александр Новак,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители