В России изменится механизм сдерживания цен на бензин

В рамках действующего демпфирующего механизма, как сообщал «Рамблер», государство компенсирует производителям часть разницы, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше внутренних, а если ниже — производители перечисляют часть прибыли в бюджет.
По его итогам было принято решение откорректировать цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах. Также участники совещания решили использовать для расчета демпфера в будущем фактические темпы роста розничных цен.