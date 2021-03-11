«Дочка» Volvo представила новый грузовой электроскутер

«Рамблер» писал, что ранее австрийская компания KSR Group создала новую марку Motron Motorcycles, под которой будут выпускаться мотоциклы как с бензиновым, так и электрическим двигателями. В компании отметили, что в течение первого квартала текущего года будут выпущены электроскутеры Volz, Vizion, Whizz и Cubertino. Они будут стоить около трех тысяч евро (примерно 266 тысяч рублей).