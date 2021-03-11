«Дочка» Volvo представила новый грузовой электроскутер

Принадлежащая автоконцерну Volvo
компания Polestar заявила о разработке электроскутера Re:Move, который сможет перевозить до 275 кг грузов. Об этом пишет
vc.ru.
Новый скутер создаетсся компанией совместно с металлургическим концерном Hydro и шведской фирмой по выпуску электромотоциклов Cake. Заказчиком стал
журнал Wallpaper, который хотел видеть электрический скутер простой конструкции, простого дизайна и с длительным жизненным циклом.
Над внешним видом скутера работает дизайнер Константин Грчик (Konstantin Grcic). Благодаря небольшим размерам Re:Move сможет перемещаться по велосипедным дорожкам, подчеркнули в Polestar.
Пока создан концепт будущего скутера. Выпуск первого серийного образца запланирован на осень.
«Рамблер» писал, что ранее австрийская компания KSR Group создала новую марку Motron Motorcycles, под которой будут выпускаться мотоциклы как с бензиновым, так и электрическим двигателями. В компании отметили, что в течение первого квартала текущего года будут выпущены электроскутеры Volz, Vizion, Whizz и Cubertino. Они будут стоить около трех тысяч евро (примерно 266 тысяч рублей).