Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

«Дочка» Volvo представила новый грузовой электроскутер

Алиса Селезнёва
6 часов назад
Принадлежащая автоконцерну Volvo компания Polestar заявила о разработке электроскутера Re:Move, который сможет перевозить до 275 кг грузов. Об этом пишет vc.ru.
«Дочка» Volvo представила новый грузовой электроскутер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый скутер создаетсся компанией совместно с металлургическим концерном Hydro и шведской фирмой по выпуску электромотоциклов Cake. Заказчиком стал
журнал Wallpaper, который хотел видеть электрический скутер простой конструкции, простого дизайна и с длительным жизненным циклом.
Над внешним видом скутера работает дизайнер Константин Грчик (Konstantin Grcic). Благодаря небольшим размерам Re:Move сможет перемещаться по велосипедным дорожкам, подчеркнули в Polestar.
Пока создан концепт будущего скутера. Выпуск первого серийного образца запланирован на осень.
«Рамблер» писал, что ранее австрийская компания KSR Group создала новую марку Motron Motorcycles, под которой будут выпускаться мотоциклы как с бензиновым, так и электрическим двигателями. В компании отметили, что в течение первого квартала текущего года будут выпущены электроскутеры Volz, Vizion, Whizz и Cubertino. Они будут стоить около трех тысяч евро (примерно 266 тысяч рублей).
Бортжурнал,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители