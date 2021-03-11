Эксперты назвали последствия подорожания техосмотра в России 

Увеличение стоимости техосмотра приведёт к тому, что автовладельцы начнут массово покупать фальшивые диагностические карты, заявили Ura.ru опрошенные изданием эксперты. По их мнению, чтобы сделать процедуру техосмотра более популярной, цену на услугу следует снижать.

Ранее, как сообщал "Рамблер", члены Совета Федерации предложили ввести базовые тарифы на техосмотр и допустимые рамки стоимости по примеру ценового коридора для полисов ОСАГО. Пока не известно, во сколько будет обходиться диагностическая карта для автолюбителей в случае реализации инициативы, но автоэксперты уверены, что речь однозначно будет идти о подорожании.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Свердловской области Кирилл Форманчук отметил, что сначала власти усложнили процедуру прохождения техосмотра, затем решили увеличить цены на услугу. Возможное нововведение, по его словам, приведет к тому, что многие водители проходить техосмотр не будут.

«Любое подорожание ведет к отказу от этой услуги», — отметил автоэксперт.

В пример он привел подорожание полисов ОСАГО, которое привело к тому, что сегодня большинство автовладельцев перестали страховать свою ответственность. Тем более, что бланки диагностических карт в Сети можно купить за 150 рублей, добавил Форманчкук.