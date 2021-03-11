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Эксперты назвали самые популярные цвета авто в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Россияне чаще всего покупают черные машины, которые более заметны на дороге. Однако у этого цвета есть ряд недостатков, рассказали URA.RU автоэксперты.
Эксперты назвали самые популярные цвета авто в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины», - пояснил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук.
Он назвал недостатком черного цвета то, что на такой машине лучше всего видна грязь и ее надо чаще мыть.
«Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть», - отметил он.
В свою очередь автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что белые машины более популярны в теплых странах, так как меньше нагреваются.
«Белый цвет более капризный, после мойки видно, где не промыли, где капелька осталась. Черный цвет менее капризный. Думаю, только поэтому они более выигрышно смотрятся на дороге», - заметил он.
«Рамблер» писал, что ранее аналитики издания Carsweek составили топ спецверсий иностранных автомобилей, которые производители посвятили России. Во главе перечня журналисты поставили Rolls-Royce Cullinan лимитированной серии Spirit of Russia. Дизайнеры вдохновились горными вершинами, расположенными на территории России, что нашло отражение во внешнем оформлении дорогостоящего кроссовера. Каждый автомобиль спецсерии выкрашен в матовый цвет, который должен создавать ощущение заиндевевшего кузова.
Бортжурнал,Автоновости,Rolls-Royce,Кирилл Форманчук,Дмитрий Славнов,
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