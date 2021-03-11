Эксперты назвали самые популярные цвета авто в России

«По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины», - пояснил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук.
«Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть», - отметил он.
«Белый цвет более капризный, после мойки видно, где не промыли, где капелька осталась. Черный цвет менее капризный. Думаю, только поэтому они более выигрышно смотрятся на дороге», - заметил он.