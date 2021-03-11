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«Лады» снова подорожают 

Артём Кульша 1 час назад
«Лады» снова подорожают
Фото: ТАСС
Автомобили «Лада» подорожают с 15 марта. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».
Некоторое время назад компания «АвтоВАЗ» разослала в дилерские центры «Лада» новые прайс-листы с рекомендованными розничными ценами на машины. Согласно им, с 15 марта цены на «Лады» вырастут во второй раз в текущем году. На этот раз — на 8-20 тысяч рублей.
Так, «Лада Нива Legend 3D» подорожает на восемь тысяч, «Лада Нива Legend 5D» — на 14 тысяч, «Лада Нива Travel» — на 15 тысяч, «Лада Гранта» — на 11 тысяч, «Лада Гранта Cross» — на 16 тысяч, «Лада Ларгус FL» — на 14 тысяч, «Лада Икс Рей» — на 15 тысяч, «Лада Веста» — на 20 тысяч.
В январе, как сообщал «Рамблер», группа компаний «Рено», которая владеет «АвтоВАЗом», представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем снижения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов.
Бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразде­ление. Будущие модели брендов будут базироваться на одной платформе, а число имеющихся моделей брендов будет сокращено. В 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.
Видео дня. Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники
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Бортжурнал , Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Renault , Dacia , Автоваз
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