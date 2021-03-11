Где в России лучше продаются автомобили?

В прошлом году в РФ на каждую тысячу населения приходилось 48 проданных авто. Речь идет о 10 новых машинах и 38 подержанных. Аналитики выяснили, как продаются автомобили в федеральных округах, а также городах.

На первом месте в рейтинге по продажам машин в прошлом году разместился Уральский федеральный округ. Здесь на 1000 жителей приходится 53 экземпляра проданных авто. На второй позиции оказался Дальневосточный, а также Сибирский ФО – 52 машины. Третью ступень заняли Северо-Западный, Центральный, Южный федеральные округа – по 50 экземпляров. На последнем месте оказался Северокавказский ФО – 41 ед.

Лидером по продажам новых автомобилей является Уральский и Приволжский ФО – 12 авто/1000 населения. ДФО разместился на последнем месте – 3 машины. В рейтинге продаж подержанных транспортных средств лидирует Дальний Восток – 48 авто/1000 человек.