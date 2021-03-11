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Автомобилистам объяснили, как пользоваться электронным ПТС 

Car.ru 2 часа назад
Как пользоваться электронным ПТС
Фото: Car.ru
Не так давно в России начали действовать электронные ПТС, которые водителям выдают взамен бумажных. За пять месяцев новые документы уже успели получить 2,2 миллиона автомобилистов.
Разработчики системы объяснили, что ЭПТС очень удобен, ведь его невозможно потерять, а если водитель забыл дома документы, то ему не придется платить штраф, ведь сотрудник ГИБДД сможет проверить данные онлайн.
Тем не менее, за несколько месяцев в работе портала были обнаружены некоторые недочеты и сбои. К примеру, автовладельцев часто не указывают в электронном документе.
Как и в бумажном ПТС, в электронном указываются все данные о транспортном средстве — его вес, габариты, пробег, модель, VIN-номер и мощность двигателя. Но в отличие от бумажного аналога, туда же эксперты могут внести данные о прохождении ТО, информацию об ограничениях, наложенных на авто, а также данные об изменении в конструкции.
Если авто куплено в салоне, то данные в ЭПТС обычно вносят его сотрудники, а если привезено из-за границы — все можно оформить в специальных лабораториях. При перепродаже транспортного средства достаточно обратиться в ГИБДД, где сведения о новом владельце внесут в течение нескольких минут.
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Бортжурнал , ГИБДД
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