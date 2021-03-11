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Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать

Car.ru
3 часа назад
Каждый водитель обязан иметь в своем автомобиле исправный, готовый к применению огнетушитель, этого требуют специально разработанные ПДД. При этом он в любой момент может спасти автомобиль и человеческую жизнь в случае возгорания транспортного средства.
Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать
Фото: Car.ruCar.ru
Такое устройство требуется предъявлять на дороге, если сотрудник ГИБДД готов провести досмотр. Для этого обязательно наличие двух понятых и правильно составленного протокола.
Исправный огнетушитель требуют показать в ходе проведения техобслуживания. В ином случае машину могут не допустить к эксплуатации, сделав об этом запись в специальной диагностической карте.
В документах автомобильного огнетушителя должна значится пометка о прохождении специального теста на вибростенде. Для легкового авто средство тушения пожара должно обладать объёмом не меньше двух литров. Для более крупных машин требуется не меньше двух таких огнетушителей.
Лучше чтобы в этих устройствах не использовалась вода. В ином случае их нельзя будет применять при возгорании электрической проводки. Лучшим вариантом станут порошковые либо углекислотные модели.
Огнетушитель должен быть в исправном состоянии, заправленным, опломбированным и снабженным наклейкой, а также паспортом, подтверждающим, что устройство рабочее, а срок действия вещества и баллона является действительным.
Бортжурнал,ГИБДД,
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