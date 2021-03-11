Зачем нужен огнетушитель в машине и как его выбрать

Каждый водитель обязан иметь в своем автомобиле исправный, готовый к применению огнетушитель, этого требуют специально разработанные ПДД. При этом он в любой момент может спасти автомобиль и человеческую жизнь в случае возгорания транспортного средства.

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Такое устройство требуется предъявлять на дороге, если сотрудник ГИБДД готов провести досмотр. Для этого обязательно наличие двух понятых и правильно составленного протокола.

Исправный огнетушитель требуют показать в ходе проведения техобслуживания. В ином случае машину могут не допустить к эксплуатации, сделав об этом запись в специальной диагностической карте.

В документах автомобильного огнетушителя должна значится пометка о прохождении специального теста на вибростенде. Для легкового авто средство тушения пожара должно обладать объёмом не меньше двух литров. Для более крупных машин требуется не меньше двух таких огнетушителей.

Лучше чтобы в этих устройствах не использовалась вода. В ином случае их нельзя будет применять при возгорании электрической проводки. Лучшим вариантом станут порошковые либо углекислотные модели.