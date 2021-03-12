Цена АИ-92 обновила исторический максимум

Позавчера, как сообщал «Рамблер», по итогам совещания с участием вице-премьеров России Дмитрия Григоренко и Александра Новака
, профильных федеральных органов исполнительной власти и представителей нефтегазовых компаний было принято решение откорректировать цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах. Также участники совещания решили использовать для расчета демпфера в будущем фактические темпы роста розничных цен.