Цена АИ-92 обновила исторический максимум

Цена автомобильного бензина марки АИ-92 обновила исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в ходе сегодняшних торгов стоимость АИ-92 увеличилась на 1,71% до 55,75 тысячи рублей за тонну. Это новый исторический максимум. Предыдущий был установлен в мае 2018 года — 55,43 тысячи. С начала текущего года АИ-92 подорожал на 12,33%.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», по итогам совещания с участием вице-премьеров России Дмитрия Григоренко и Александра Новака , профильных федеральных органов исполнительной власти и представителей нефтегазовых компаний было принято решение откорректировать цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах. Также участники совещания решили использовать для расчета демпфера в будущем фактические темпы роста розничных цен.

В пресс-службе правительства назвали целью этого улучшение экономики нефтеперерабатывающего сектора и создание условий для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции.