Специалисты объяснили, как выгодно купить автомобиль 

Эксперты дали советы, как приобрести новый автомобиль с максимальной выгодой. Они рекомендуют детально изучить реальный диапазон цен на выбранную модель.

Специалисты советуют сравнивать предлагаемые комплектации и определиться с дополнительным оборудованием, которое хотелось бы докупить. Об этом сообщает "Тарантас Ньюс" . "Если покупать дополнительное оборудование сразу же, а не откладывать это до лучших времен, то можно получить скидку в размере до трети стоимости опций", — отметил один из экспертов.

Кроме того, рекомендуется посетить несколько дилерских центров или связаться с ними по телефону, а не бросаться за покупкой сразу. Нужно сравнить предложения и уже после этого ехать в тот центр, где предлагают наиболее выгодные условия. Не стоит забывать, что во многих случаях возможны условия для торга. Специалисты отмечают, что охотнее всего на понижение цены идут менеджеры салонов премиум-брендов. Это происходит из-за того, что премиальные автомобили не только дороже, но и маржинальнее массовых моделей.

Эксперты напоминают, что выгодные предложения могут появиться в конце месяца. В это время дилеры закрывают план, а потому охотнее продают автомобили со скидками. Особенно хорошим временем считается период с ноября по декабрь — в эти два месяца дилеры обычно спешат распродать оставшиеся на складах автомобили, чтобы выполнить ежегодный план продаж.