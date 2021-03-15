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Специалисты объяснили, как выгодно купить автомобиль 

Профиль и ещё 2 5 часов назад
Специалисты объяснили, как выгодно купить автомобиль
Фото: РИА Новости
Эксперты дали советы, как приобрести новый автомобиль с максимальной выгодой. Они рекомендуют детально изучить реальный диапазон цен на выбранную модель.
Специалисты советуют сравнивать предлагаемые комплектации и определиться с дополнительным оборудованием, которое хотелось бы докупить. Об этом сообщает "Тарантас Ньюс". "Если покупать дополнительное оборудование сразу же, а не откладывать это до лучших времен, то можно получить скидку в размере до трети стоимости опций", — отметил один из экспертов.
Кроме того, рекомендуется посетить несколько дилерских центров или связаться с ними по телефону, а не бросаться за покупкой сразу. Нужно сравнить предложения и уже после этого ехать в тот центр, где предлагают наиболее выгодные условия. Не стоит забывать, что во многих случаях возможны условия для торга. Специалисты отмечают, что охотнее всего на понижение цены идут менеджеры салонов премиум-брендов. Это происходит из-за того, что премиальные автомобили не только дороже, но и маржинальнее массовых моделей.
Эксперты напоминают, что выгодные предложения могут появиться в конце месяца. В это время дилеры закрывают план, а потому охотнее продают автомобили со скидками. Особенно хорошим временем считается период с ноября по декабрь — в эти два месяца дилеры обычно спешат распродать оставшиеся на складах автомобили, чтобы выполнить ежегодный план продаж.
Ранее "Профиль" писал, что в России с 15 марта вновь вырастут рекомендованные розничные цены на автомобили марки Lada. Это станет вторым повышением с начала 2021 года. Подорожание коснется всех моделей. Оно составит от 8 до 20 тыс. рублей.
Видео дня. На пунктах техосмотра автомобилей возникли очереди
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Бортжурнал , Lada
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