Рост цен на Lada связали с устареванием автопарка

Если цены на машины самой популярной в России марки Lada вырастут, то это приведёт к устареванию автопарка в стране. Об этом рассказал автоэксперт, координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов

15 марта АвтоВАЗ сообщил, что стоимость Lada на рынке повышается на 2%. Таким образом завод увеличивает цену своих авто уже второй раз за 2021 год. Самая дешёвая модель — Lada Granta седан — теперь стоит 510 900 рублей, а самая дорогая — Lada Vesta sport — 1 165 900 рублей.

Шкуматов пояснил, что из-за дорожания продукции АвтоВАЗ, спрос переместится на вторичный рынок.

Но на вторичном рынке автомобили тоже подорожали, поэтому часть людей будет вынуждена либо отказаться от автомобиля, либо покупать более возрастные машины. Это приведёт к тому, что у нас увеличится средний возраст автопарка, — объяснил Шкуматов в интервью URA.RU.

По мнению гендиректора ГК «LegeArtis» и президента ассоциации «Российских автомобильных дилеров» Олега Мосеева , чтобы россиянам иметь возможность покупать новые машины, им придётся больше зарабатывать.

Пока рост цен на автомобили опережает рост располагаемых доходов населения. Поэтому чтобы россияне покупали больше новых автомобилей, нужно, чтобы россияне больше зарабатывали. Для этого надо экономику развивать, — заключил Мосеев.

По мнению специалистов, стоимость Lada при этом растёт не просто так. Причина — увеличение курса доллара. Дело в том, что в Lada очень много импортных деталей. При этом Шкуматов считает, что сейчас отечественный автомобиль достиг пика своей стоимости и больше уже не поднимется.

Первое повышение цены на Lada произошло 15 января 2021 года. АвтоВАЗ вслед за некоторыми другими производителями машин поднял стоимость своей продукции. В зависимости от модели и комплектации машины тогда подорожали на 10–39 тысяч рублей.

Ранее российский автоконцерн протестировал работу экзоскелетов при производстве автомобилей. В частности, костюм надел один из сотрудников, который должен вручную поднимать колёса автомобиля, чтобы установить их на машину, сообщал NEWS.ru.