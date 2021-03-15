В Lada Largus нашли 7 незаметных, но полезных функций 

АвтоВАЗ завершил большую модернизацию семейства Lada Largus. Основные изменения знакомы многим, однако отдельные особенности усовершенствованного автомобиля остаются незаметными. Эксперты рассказали о некоторых из них.
• незаметное для глаз, но в то же время важное нововведение — улучшенная шумоизоляция: 25 новых изолирующих элементов и 31 измененная внутренняя деталь снизили общий уровень шума на 5,1 дБа при интенсивном разгоне на третьей передаче, говорят эксперты;
• кроме того, в обновленном автомобиле можно почувствовать изменившуюся аэродинамику, подчеркивают специалисты;
• в базовой версии появился бортовой компьютер, кроме того — с датчиком наружного температуры и счетчиком перед техническим обслуживанием;
• из почти незаметных, но полезных мелочей эксперты отмечают дополнительный уплотнитель на переднем крае капота — моторный отсек теперь станет чище;
• кроме того, "АвтоВзгляд" сообщает о "переезде" форсунок омывателя: если раньше они располагались на крышке капота, то теперь их перенесли на пластиковое "жабо"
• отмечается, что за доплату в багажник можно поместить пластиковый поддон, на котором закреплен регулируемый органайзер, а также такелажная сетка;
• новая Lada Largus предлагает богатый набор "теплых" функций: трехступенчатый обогрев передних сидений, а также обогрев лобового стекла, заднего дивана и руля.
Ранее "Профиль" сообщал, что АвтоВАЗ провел первый серьезный рестайлинг семейства Largus. В основном он коснулся передней части универсала и фургона. Их привели к фирменному "икс-стилю", заменили базовый двигатель и переднюю панель, установили новые сиденья.