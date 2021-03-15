В Lada Largus нашли 7 незаметных, но полезных функций 

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АвтоВАЗ завершил большую модернизацию семейства Lada Largus . Основные изменения знакомы многим, однако отдельные особенности усовершенствованного автомобиля остаются незаметными. Эксперты рассказали о некоторых из них.

• незаметное для глаз, но в то же время важное нововведение — улучшенная шумоизоляция: 25 новых изолирующих элементов и 31 измененная внутренняя деталь снизили общий уровень шума на 5,1 дБа при интенсивном разгоне на третьей передаче, говорят эксперты;

• кроме того, в обновленном автомобиле можно почувствовать изменившуюся аэродинамику, подчеркивают специалисты;

• в базовой версии появился бортовой компьютер, кроме того — с датчиком наружного температуры и счетчиком перед техническим обслуживанием;

• из почти незаметных, но полезных мелочей эксперты отмечают дополнительный уплотнитель на переднем крае капота — моторный отсек теперь станет чище;

• кроме того, " АвтоВзгляд " сообщает о "переезде" форсунок омывателя: если раньше они располагались на крышке капота, то теперь их перенесли на пластиковое "жабо"

• отмечается, что за доплату в багажник можно поместить пластиковый поддон, на котором закреплен регулируемый органайзер, а также такелажная сетка;

• новая Lada Largus предлагает богатый набор "теплых" функций: трехступенчатый обогрев передних сидений, а также обогрев лобового стекла, заднего дивана и руля.