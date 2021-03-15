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Автоэксперты предложили план действий при потере ключей от автомобиля 

Профиль 1 час назад
Автоэксперты предложили план действий при потере ключей от авто
Фото: ©twitter.com
Потеря ключей от автомобиля грозит множеством неприятностей. Эксперты предлагают свою схему действий.
Первый совет — очень банальный — еще раз внимательно посмотреть все карманы и сумки. Нелишним будет воссоздать маршрут, по которому водитель, взявший ключи, шел от машины домой и вспомнить все дела, которые он успел сделать за этот промежуток времени.
Во-вторых, пишет "Российская газета", нужно заглянуть под автомобиль — ключ мог упасть туда. Если ключ-транспондер единственный, и территория его потери ограничена, лучше вызвать специалистов с поисковым оборудованием.
Цифровые хитрости
Эксперты отмечают, что записанный с ключа на телефон звук открывания двери не работает. Такой совет часто дают в Сети. Но у некоторых новинок премиального и люксового сегмента есть специальные приложения, которые помогут открыть и закрыть автомобиль и даже завести или заглушить двигатель, используя "цифровой ключ". Связь между смартфоном и машиной поддерживается за счет технологии NFC. Такой ключ можно даже пересылать близким или коллегам.
Второй ключ
Если владелец беспокоится, что кто-то может найти потерянный ключ и угнать авто, то придется подъехать на автомобиле к дилеру, и тот сотрет чип потерянного ключа из памяти авто. Больше запустить двигатель машины потерянным ключом не удастся.
Чтобы восстановить ключ нужно предъявить документы на автомобиль и запасной ключ или брелок-транспондер со штрих-кодом. По нему официальный дилер создаст дубликат потерянного ключа. Процедура долгая — заявку отправляют на завод-изготовитель. Оттуда придет ключ с нарезанным стальным лезвием и запрограммированным микрочипом.
Частные фирмы
Поскольку изготовление дубликатов ключей-транспондеров у "официалов" занимает продолжительное время, возникает соблазн изготовить замену у частников, пишет издание. Такие фирмы действительно могут подобрать код и изготовить дубликат ключа-транспондера гораздо быстрее, чем у официального дилера. Цена на услугу при этом у них намного дешевле. Однако есть риск, что у изготовителей станется еще одна копия, которая может использоваться для угона. В таком случае лучше обезопасить себя установкой дополнительных противоугонных систем или оформить полное КАСКО.
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Бортжурнал , "Российская газета"
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