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Kia рассекретила дизайн электрокара EV6

Autorating.ru
1 час назад
Компания Kia опубликовала официальные фотографии своего электрокара EV6. Пока предлагают оценить свежий дизайн новой волны, об основных характеристиках, географии продаж и дате дебюта на рынках расскажут в ближайшее время.
Kia рассекретила дизайн электрокара EV6
Фото: autorating.ruautorating.ru
Дизайн, разработанный командой Карима Хабиба лишил батарейную Kia фирменной фишки — решётки радиатора «Tiger Nose» придуманной Питером Шраером 13 лет назад. У EV6 и всех последующих электрокаров Kia вместо тигриного носа будет «Digital Tiger Face» (Цифровое лицо тигра). Как это выглядит оценить можно на фотографиях.
autorating.ru
С EV6 предстал в образе среднеразмерного хэтчбека со стремящейся зауженной корме покатой крышей, кроссоверные элементы, вроде чёрных накладок по периметру кузова у него тоже имеются, но дорожный просвет вполне гражданский. Адаптивные светодиодные фары соединены зауженной вставкой по центру которой интегрирована фронтальная камера. Фонари на корме с динамическими указателями дополнены перемычкой на крышке багажника и светоотражателеми уходящими к крыльям. Дверные ручки, как и у пятого Ионика, замаскированы.
autorating.ru
В салоне на центральной панели установили изогнутый модуль с двумя дисплеями отвечающих за показания приборов и медиа-контент, двухспецивый мультируль дополнен новым логотипом Kia и четырьмя тумблерами для выбора функций, центральная консоль, в отличие от соплатформенного Ионика, тут выполнена в более стандартном исполнении, под рукой водителя только шайба селектор трансмиссии и площадка для беспроводной зарядки. Блок управления климатической установкой с сенсорными клавишами.
Больше подробностей о новом EV6 расскажут совсем скоро.
Бортжурнал,Kia,
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