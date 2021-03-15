Kia рассекретила дизайн электрокара EV6

Дизайн, разработанный командой Карима Хабиба лишил батарейную Kia фирменной фишки — решётки радиатора «Tiger Nose» придуманной Питером Шраером 13 лет назад. У EV6 и всех последующих электрокаров Kia вместо тигриного носа будет «Digital Tiger Face» (Цифровое лицо тигра). Как это выглядит оценить можно на фотографиях.

В салоне на центральной панели установили изогнутый модуль с двумя дисплеями отвечающих за показания приборов и медиа-контент, двухспецивый мультируль дополнен новым логотипом Kia и четырьмя тумблерами для выбора функций, центральная консоль, в отличие от соплатформенного Ионика, тут выполнена в более стандартном исполнении, под рукой водителя только шайба селектор трансмиссии и площадка для беспроводной зарядки. Блок управления климатической установкой с сенсорными клавишами.